Orages: 24 départements en vigilance orange dans la moitié ouest

Samedi en milieu de matinée, sept départements du Sud-Ouest sont passés en vigilance orange: Charente, Charente-Maritime, Gers, Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées.

Quelques heures auparavant, au petit matin, neuf départements situés plus au nord l'avaient déjà été: Finistère, Morbihan, Loire-Atlantique, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Loiret, Indre-et-Loire, Indre et Cher.

Ces départements s'ajoutent aux huit déjà en orange depuis vendredi: Calvados, Côtes-d'Armor, Ille-et-Vilaine, Manche, Mayenne, Orne, Maine-et-Loire et Sarthe.

La fin de la vigilance est prévue à 04h00 du matin dans la nuit de samedi à dimanche.

Météo-France recommande "une vigilance particulière" en raison d'orages marqués par "d'intenses précipitations sur de courtes durées avec un risque de phénomène violent".

Sur le Nord-Ouest, "entre le début d'après-midi et le soir, les orages peuvent être forts, donnant des cumuls de pluies intenses (pouvant dépasser 50 mm en quelques heures très ponctuellement)". "Ils donnent localement de la grêle et de violentes rafales de vent sont possibles, pouvant atteindre parfois 80 km/h, voire ponctuellement dépasser 90 km/h", prévient Météo-France.

Selon son bulletin, "en fin de journée, l'activité orageuse principale sera localisée d'un côté vers l'ouest Bretagne, de l'autre vers l'Orne, le nord des Pays de la Loire et la région Centre".

Dans le Sud-Ouest, "des orages isolés potentiellement violents" vont toucher en fin d'après-midi les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Gers et les Landes. "Ils seront accompagnés de fortes pluies pouvant atteindre très ponctuellement 50 mm, de fortes chutes de grêle localisées avec un risque de fortes rafales de vent", selon l'organisme de prévisions.

Il recommande la prudence dans tous les départements concernés, "en particulier dans (les) déplacements et (les) activités de loisir". "Évitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques. A l'approche d'un orage, prenez les précautions d'usage pour vous protéger des effets de la foudre, mettez en sécurité vos biens et abritez-vous", conseille Météo-France.

Une vague d'intempéries a frappé cette semaine une large partie de la France. Elle a fait quatre morts au total et a provoqué des inondations et d'importants dégâts.

