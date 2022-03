Rouen. F1 : au Brésil, Esteban Ocon ne s'est pas montré pour les bonnes raisons

Max Verstappen volait vers une victoire qui lui tendait les bras. Mais le dimanche 11 novembre 2018, aux deux-tiers du Grand-Prix du Brésil, le Néerlandais a croisé la route d'Esteban Ocon. L'Ébroïcien (Eure), distancé à un tour du leader, a tenté de doubler le pilote RedBull pour rattraper son retard. Au point de forcer légèrement le passage dans les fameux "esses" de Senna et d'accrocher la voiture de son adversaire. Finalement devancé sur la ligne par Lewis Hamilton, Verstappen a même failli en venir aux mains avec le Normand après la course. 14e au drapeau à damier, le pilote Force India devra, lui, oublier cette course.

Pierre Gasly pas plus verni

Même son de cloche chez Pierre Gasly, l'autre représentant normand dans la catégorie. Très bien qualifié dans le Top 10 et virtuellement dans les points, le Bois-Guillaumais (Seine-Maritime) a vécu une course très compliquée, ponctuée d'une 13e place finale. Les deux jeunes pilotes chercheront donc à terminer la saison sur une bonne note, le dimanche 25 novembre 2018, à Abu Dhabi, pour la dernière course de l'année.