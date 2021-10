Bois-Guillaume-Bihorel. Formule 1 : Ocon redresse la barre en Autriche, Gasly échoue de peu

Pierre Gasly et Esteban Ocon ont des voitures bien différentes entre leurs mains, chaque week-end de Grand-Prix. Quand l'un brille, l'autre peut ainsi se retrouver en queue de peloton à se battre pour des miettes. Le dimanche 1er juillet 2018, le Bois-Guillaumais (Seine-Maritime) et l'Ébroïcien (Eure) ont tiré le maximum de leurs monoplaces sur les terres de l'écurie Red Bull, au Grand-Prix d'Autriche.

Ocon dans le coup, Gasly hors des points

Avec sa Force India, Esteban Ocon a terminé à une très belle sixième position. Une place qu'il a récupéré dans les derniers instants en repassant devant son coéquipier Sergio Pérez. Pierre Gasly, lui, a terminé à une frustrante 11e place, la dernière en dehors de la zone des points. Longtemps en course pour un Top 10, le pilote Toro Rosso s'est fait reprendre dans les derniers tours à cause de pneus à l'agonie. Mais sa course a été courageuse, car sa voiture avait été rendue très compliquée à conduire à cause d'un accrochage dès le premier virage. Pour confirmer ce rebond, les Normands comme l'ensemble du paddock ont rendez-vous dès le dimanche 8 juillet 2018 sur la piste de Silverstone, pour le Grand-Prix de Grande-Bretagne.