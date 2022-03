Cherbourg. Alexis Loison dans Zone Libre après l'arrivée de la Route du Rhum

Dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 novembre 2018, la 11e Route du Rhum a livré un improbable verdict. Un dénouement qui restera sans nul doute dans l'histoire du sport. Deux marins de deux générations différentes à l'instar de leurs bateaux se sont livrés une régate sur les côtes guadeloupéennes pour se départager après sept jours d'une intense traversée de l'Atlantique depuis le port de Saint-Malo.

À ce jeu, c'est le plus ancien, Francis Joyon qui a disposé du plus jeune, François Gabart. La route du Rhum est le sujet de discussion de Zone Libre ce lundi 12 novembre 2018 avec Sylvain Letouzé, journaliste sportif (Tendance Ouest) et le skipper professionnel normand, Alexis Loison.

