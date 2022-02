Cherbourg-en-Cotentin. Le trois-mâts Le Français se visite

Depuis le samedi 12 octobre 2019, les Cherbourgeois (Manche) peuvent admirer un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau, quai Alexandre III. Il s'agit du Français, un majestueux bateau couleur bois de 47 mètres de long avec 900 m² de voilure, construit au Danemark en 1948 par J. Ring Andersen. À l'origine, le "Kaskelot" aurait servi au transport de fret.

Il y a un an, le navire a pris le nom de Le Français, en hommage au premier bateau du commandant Charcot du même nom, construit en 1903 à Saint-Malo, qui a lancé la première expédition française en Antarctique.





Une partie des membres de l'équipage du Français. - Marthe Rousseau

Après son baptême il y a un an, le trois-mâts a tourné entre l'Atlantique et la Manche, et prévoit l'année prochaine de conquérir la Méditerranée. Sa mission actuelle consiste à accueillir les événements privés, et les visites touristiques, tout en conservant sa configuration d'origine de transporteur de marchandise. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce bateau ? Réponse avec Antoine Decraene, matelot à bord du Français :

À partir du jeudi 17 octobre 2019, le navire mettra les voiles jusqu'au Havre (Seine-Maritime), où il accompagnera les skippers lors du départ de la Transat Jacques Vabre, le 27 octobre 2019.

Visite du Français quai Alexandre III à Cherbourg les lundi 14, mardi 15, et mercredi 16 octobre 2019 de 10h à 12h et de 14h à 18h. Pour plus de renseignements, contacter Emmanuel au 06 61 80 90 46.

