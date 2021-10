Cherbourg. Energy Observer, un bateau 100 % énergies renouvelables, en escale à Cherbourg

C'est un ancien bateau de course mythique: celui avec lequel Peter Blake remportait le trophée Jules Verne en 1994… Aujourd'hui, 130 m2 de panneaux solaires et deux éoliennes ont remplacé le mat de l'Energy Observer. Pendant six ans, à l'occasion d'un tour du monde en 101 étapes, ce bateau de Saint-Malo va naviguer grâce à des énergies propres.

Eoliennes, panneaux solaires et hydrogène

Le capitaine, Victorien Erussard, coureur au large et officier de marine marchande, présente les différents équipements du navire, qui produit aussi de l'hydrogène:

Energy Observer Impossible de lire le son.

L'hydrogène est une matière qui n'émet que de la vapeur d'eau: ni gaz à effet de serre, ni particules fines… Une technologie sur laquelle travaillent beaucoup d'industriels et qui intéresse particulièrement la Manche et la ville de Cherbourg-en-Cotentin.

Valoriser les initiatives écologiques

Après une escale d'une semaine, le navire poursuivra son tour de France, avant de mettre le cap sur le bassin Méditerranée en 2018. Les années suivantes, découverte de l'Europe du Nord puis traversée de l'Océan Atlantique et du Pacifique... Pendant ce périple, l'équipage valorisera les initiatives écolos des pays visités, sur les réseaux sociaux et au travers d'un documentaire diffusé sur la chaîne Planète.

La technologie de ce bateau hors norme et le périple sont à découvrir au travers d'une exposition à quai, port Chantereyne, jusqu'à dimanche 3 septembre 2017.

Energy Observer, exposition à découvrir port Chantereyne à Cherbourg. Le bateau est amarré face à la capitainerie (pas de visite à bord). Le samedi 2 septembre à 15h, rencontre avec l'équipage.

A LIRE AUSSI.

Après "Solar Impulse" dans les airs, le navire "Energy Observer" en mer

Villes et Etats américains mobilisés contre le changement climatique

La Suisse prépare le premier vol solaire habité dans la stratosphère

The Bridge: pour Francis Joyon: "La vie est un jeu"