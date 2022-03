Coutances. Le cyclocross de Coutances investit le parc du Chateau de la Mare le 18 novembre

Discipline hivernale, le cyclo-cross consiste à équiper un vélo de route pour une pratique tout-terrain. Au menu pour les concurrents : de l'asphalte, du sable, de la boue, des dévers, des pentes…

Plusieurs professionnels seront là cette année, notamment Benoit Cosnefroy, régional de l'étape et sacré l'an passé sur cette épreuve.

Dans ce parc de 42 hectares, c'est un circuit de 2,5 kilomètres qui vous permettra d'apprécier l'intensité de l'effort fourni par les concurrents. En plus d'être au plus près de la course, vous pourrez également suivre la compétition sur un écran géant grâce à la rediffusion en direct de la course par un drone.