Caen. En juin, fêtez le vélo, à Caen !

Avec ses pistes cyclables et ses voies vertes, vers la mer ou la Suisse Normande, la ville de Caen est appréciée des cyclistes. Bon pour la santé comme pour le porte-monnaie, le vélo est l'alternative idéale à la voiture. À partir du 1er juin 2019, la ville de Caen et la maison du vélo fêtent la petite reine avec de multiples activités gratuites.

Le samedi 1er, rendez-vous place Bouchard à 14 h 30 pour une initiation à la réparation, un parcours maniabilité et un atelier de marquage de vélo, pour protéger les bicyclettes contre le vol. À suivre, une balade ouverte aux tandems comme aux vélos traditionnels.

Mardi 4, une chasse au trésor partira de la maison du vélo à 18 h 30, pour deux heures de course à travers la ville.

Mercredi 5, le public pourra s'initier au bike-polo à la salle du manège de la Guérinière, proche de la place du Canada, de 18 h 30 à 20 h 30.

Sortez équipés !

Les animations vont se poursuivre jusqu'au dimanche 9 juin, avec notamment une parade de "vélos bizarres, sonores et originaux" à 18 heures, à la maison du vélo. Pour chaque sortie, il faudra s'équiper : vélo en bon état, casque, lumières et gilets réfléchissants. Pour les plus jeunes, il faut impérativement être accompagné d'un adulte responsable.

Gratuit. Samedi 1er juin, place Bouchard animations de 14 h 30 à 18 h 30. Mardi 4 juin, ride au trésor à la maison du vélo, départ 18 h 30. Mercredi 5 juin, bike polo de 18 h 30 à 20 h 30, salle du manège de la Guérinière. Programme détaillé sur : maisonduvelocaen.fr

