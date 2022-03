Le-Havre. Football (Ligue 2, 14e journée) : Le Havre revient de l'enfer

Le match

Du néant le plus total à l'ivresse absolue. Un scénario renversant pour un succès franchement inespéré. Grâce à un but de Gory au bout du temps additionnel, le HAC, fidèle à sa réputation d'équipe capable du meilleur comme du pire, s'est imposé face à Sochaux (3-2) au terme d'un match complètement fou. Un final en apothéose qui suffirait presque à faire oublier 65 premières minutes ô combien indigestes. La soirée ne pouvait pas plus mal commencer. Dès la 7e minute, Moukoudi trompait la vigilance de son propre gardien, plongeant un peu plus dans le doute une équipe havraise battue à trois reprises lors des quatre dernières journées. Déjà sonnés, les Ciel et Marine étaient tout proches du K.-o deux minutes plus tard sur une frappe de Robinet de peu à côté. Il fallait attendre la demi-heure de jeu pour voir un semblant de réaction. Prévot, le portier sochalien, manquait de se trouer sur une frappe anodine de Gory. Youga vendangeait dans la foulée une occasion en or, en ajustant mal son coup de tête à quelques mètres du but franc-comtois. Pas de quoi cependant chasser la morosité ambiante. Sans un sauvetage de Camara au-devant de Robinet, cette première mi-temps aurait pu prendre une tournure encore plus fâcheuse pour des Havrais sifflés par leurs supporters à leur retour au vestiaire.

"Merci Prévot"

Les hommes d'Oswald Tanchot ne montraient toujours aucun signe de révolte en début de seconde période. Sochaux gardait ainsi la mainmise. Anderson ratait une première balle de break en perdant son duel avec Balijon, mais il ne pouvait pas louper la seconde à la réception d'un service parfait de Sané. Mené 2-0, le HAC semblait se diriger tout droit vers un nouveau couac. Mais c'était sans compter sur la défaillance de Prévot. En l'espace de huit minutes, le portier sochalien commettait deux fautes similaires dans sa surface, deux sorties à contre-temps qui offraient deux penalties aux Havrais. Le premier était transformé par Bazile, le second par Ferhat (2-2). "Merci Prévot, merci Prévot", chambrait le kop. Avec un nul, le HAC pouvait déjà s'estimer heureux. Mais dans une fin de match complètement débridée, Gory et les siens parvenaient, au mental, à arracher une victoire que personne, à part eux, n'avaient osé imaginer.

Les buts

7e : Sur un centre de Robinet venu de la droite, Moukoudi, pressé par Demirovic, dévie le ballon au fond de ses propres filets.

HAC - Sochaux : 0-1

60e : Sané, excentré sur le côté droit de la surface, devance la sortie de Balijon. Son ballon piqué trouve Anderson, qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets.

HAC - Sochaux : 0-2

65e : Prévot accroche Bazile dans les dix-huit mètres. L'ex-Caennais se fait justice en prenant le gardien sochalien à contre-pied.

HAC - Sochaux : 1-2

75e : Prévot fauche Thiaré et concède un nouveau penalty, transformé par Ferhat.

HAC - Sochaux : 2-2

90e+3 : Après un corner sochalien, Abdelli repart en contre côté droit. Son centre au second poteau trouve Gory, qui s'emmène le ballon d'un superbe contrôle orienté avant de mystifier Prévot d'une frappe sèche.

HAC - Sochaux : 3-2

La fiche

Arbitre : M. Petit. Spectateurs : 5 811

Buts HAC : Bazile (65e, s.p.), Ferhat (75e s.p.), Gory (90e+3) ; Sochaux : Moukoudi (7e, csc), Anderson (60e)

Avertissements HAC : Lekhal (28e), S. Camara (19e), Coulibaly (45e+1) ; Sochaux : Navarro (54e), Prévot (64e)

HAC : Balijon – Coulibaly (Kadewere, 82e), Moukoudi, Bain, Camara – Youga, Lekhal (c) – Ferhat, Fontaine (Abdelli, 66e), Bazile (Thiaré, 66e) – Gory. Ent : Oswald Tanchot

SOCHAUX : Prévot (c) - Navarro, Ruiz, Josema, Pendant - A. Sané (Obadeyi, 70e), Owusu, Fuchs, Anderson (M'Bakata, 87e) - Demirovic, Robinet (Gomes, 78e). Ent : José Manuel Aira

