Football. Le HAC et la Coupe de France, testez vos connaissances !

Question 1

Avant d'affronter Dunkerque, combien de match de Coupe de France le HAC a-t-il disputé au Stade Océane ? (lisez bien la question, la réponse est dedans)

1, 3 ou 5 ?

Question 2

Combien de fois Havrais et Dunkerquois se sont-ils déjà affrontés en Coupe de France ? (attention, on a bien dit Havrais, et non Hacmen)

0, 1 ou 2 ?

Question 3

Depuis la saison 2013-2014, combien de fois le HAC a-t-il été éliminé par une équipe hiérarchiquement inférieure ?

3, 4 ou 5 ?

Question 4

Combien de finales de Coupe de France le coach havrais Paul Le Guen a-t-il connu en tant que joueur et entraîneur ?

3, 4 ou 5 ?

Question 5

Depuis la saison 2006-2007, combien de fois le HAC a-t-il été éliminé dès son entrée en lice ?

4, 6 ou 8 ?

Question 6

Face à quel adversaire le HAC a-t-il disputé son dernier match de Coupe de France au stade Deschaseaux ?

Marseille, Bordeaux ou Lorient ?

Question 7

Depuis la saison 1979-1980, sur quel score le HAC a-t-il signé sa plus large victoire ?

9-0, 7-1 ou 6-0 ?

Question 8

Depuis la saison 2000-2001, un seul match du HAC s'est terminé aux tirs au but. Contre qui ?

Nîmes, Sochaux ou Brest ?

Question 9

Quel est le meilleur parcours du HAC sur les vingt dernières éditions ?

16e de finale, 8e de finale ou 1/4 de finale ?

Question 10

Allez, c'est cadeau. Combien de fois a-t-il remporté la Coupe de France ?

0, 1 ou 2 ?

Réponses

Question 1

Le singulier ne vous a évidemment pas échappé. "Combien de match..." avons-nous écrit dans la question. Eh oui ! Un seul. C'était le 6 décembre 2014, face à Boulogne-sur-Mer (National), pour le compte du 8e tour. Devant 3575 spectateurs, l'équipe havraise avait été ridiculisée. Défaite 2-0 ! Depuis l'inauguration du stade Océane, le HAC a disputé 16 de ses 17 matches de Coupe de France à l'extérieur. Au moins détient-il peut-être un record dans la compétition.

Question 2

Si les archives sont exactes, Le Havre et Dunkerque se sont déjà croisés en 16e de finale lors de la saison… 1926-1927. Le Stade havrais s'était imposé. Vous avez bien lu, le Stade havrais, club fondé en 1919 et disparu en 1939 après avoir été absorbé par le HAC. En 2013-2014, une autre équipe de la cité océane avait affronté Dunkerque. Le SC Frileuse, alors en DH, s'était lourdement incliné au 7e tour (1-6). La réponse est donc 2, si les archives sont bien exactes...

Question 3

Lors des six dernières éditions, le HAC a été sorti par plus petit que lui à… cinq reprises ! Deux fois par une DH (Saint-Amand-les-Eaux au 7e tour en 2013 et Saint-Omer au 7e tour en 2015), une fois par une N3 (Évreux au 7e tour en 2017), une fois par une N2 (AS Vitré en 16e de finale en 2019), et une fois par une équipe de National (Boulogne comme mentionné précédemment).

Question 4

Paul Le Guen a connu quatre finales, toutes avec le PSG. Il a en remporté trois sur le terrain en 1993, 1995 et 1998, et en a perdu une en tant qu'entraîneur, en 2008 face à Lyon.

Question 5

Calais (CFA) en 2006, Avion (CFA2) en 2009, Angers (L2) en 2010, Saint-Amand-les-Eaux (DH) en 2013, Saint-Omer (DH) en 2015 et Évreux (N3) en 2017 : six fois, donc, le HAC a été éjecté dès son entrée en lice.

Question 6

C'était le 7 janvier 2012, en 32e de finale. Grâce à un doublé de Fanchone et des réalisations de Genton et Rivière, les Ciel et Marine étaient venus à bout de… Lorient (4-3). L'aventure s'était arrêtée au tour suivant au stade Vélodrome de Marseille, où les Havrais avaient entrevu l'exploit avant de céder en prolongation (3-1).

Question 7

En écrasant Gamaches (7-1) la saison passée au 7e tour, le HAC n'a pas battu son record vieux de 35 ans. Lors de la saison 1984-1985, les Havrais avaient étrillé leur voisin de Fauville-en-Caux (Promotion). Score final : 9-0.

Question 8

Aucun des 39 derniers matches du HAC en Coupe de France ne s'est joué à la loterie, comme on dit. Il faut ainsi remonter à la saison 2001-2002 pour retrouver la trace d'une séance de tirs au but. C'était face à Nîmes à Deschaseaux en 32e finale. 0-0 au bout de 120 minutes et défaite 3 tab à 5.

Question 9

Saison 2012-2013. Après quatre premiers tours franchis sans encombre face à de modestes adversaires (Brétigny, Saint-Amand FC, Belfort et Mende), le HAC s'en va défier Evian Thonon Gaillard, alors en L1. Défaite 3-1. "L'épopée" s'achève en… 8e de finale.

Question 10

Vous le saviez forcément, à moins que vous ne juriez que par le Stade Malherbe ou le FC Rouen. Une fois, bien sûr. En 1959, face à Sochaux.



HAC (L2) - Dunkerque (Nat), 7e tour de la Coupe de France, vendredi 15 novembre 2019 à 20 heures au Stade Océane.

