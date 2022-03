Rouen. [Vidéo] Une appli pour faciliter le quotidien des étudiants normands

Les étudiants des universités de Caen (Calvados), Rouen (Seine-Maritime) et du Havre vont pouvoir profiter d'une application unique pour être au courant de ce qu'il se passe dans les campus, s'orienter, connaître les horaires des bus et bien plus.