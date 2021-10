Caen. Rentrée 2017 : l'EM Normandie à Caen croît encore

Lundi 4 septembre 2017, pas moins de 1 200 étudiants ont rejoint les bancs de l'EM Normandie. Le campus de Caen n'était pas le seul concerné, puisque cette école de commerce est également installée au Havre (Seine-Maritime), à Paris (Ile-de-France), à Oxford (Angleterre) et dispose d'une antenne à Dublin (Irlande). Avec ses accréditations internationales EQUIS, AACSB et EPAS, l'EM Normandie fondée en 1871 s'est imposée ces dernières années comme une institution de référence dans le monde des Ecoles de commerce. Jean-Guy Bernard souligne sa volonté, en lien avec la région Normandie "d'injecter du sang neuf et des moyens".

L'alternance n'est pas en reste

Le recrutement de 30 personnes pour l'année 2017 témoigne lui aussi d'un accroissement continu. L'EM Normandie compte 3 500 étudiants désormais, un chiffre en hausse de 23% par rapport à la rentrée 2016. En outre, une extension du campus de 2 000 m2 a vu le jour en septembre 2016.

Pionnière en 2011 de la formation diplômante en e-learning, l'école continue à développer ses formations digitales avec "Ingenium digital learning", expert en matière d'ingénierie pédagogique multimédia. L'alternance enregistre une hausse des effectifs de +20% expliquée par la forte professionnalisation et l'exonération des frais de scolarité. 92 % des étudiants sont recrutés dans les trois mois suivant l'obtention de leur diplôme

