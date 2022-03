Caen. L'EM Normandie renforce son offre à l'international

À la rentrée 2017, un nouveau campus à Dublin (Irlande) accueillera les étudiants de l'EM Normandie. L'école de commerce normande a annoncé, vendredi 10 mars 2017, sa volonté de renforcer son offre à l'international. L'ouverture de ce nouveau campus est accompagnée du lancement d'une nouvelle spécialisation "Banking, Finance and FinTech" sur son campus déjà existant d'Oxford (Angleterre).

"Davantage de souplesse dans le contexte du Brexit"

En tout, 80 étudiants de l'EM Normandie pourraient rejoindre le campus de Dublin sur l'année scolaire 2017-2018. L'ouverture s'est de nouveau faite avec son partenaire Bristish Study Centres. Au-delà de l'opportunité pour les étudiants normands, "cette nouvelle implantation dans un pays anglophone offre également davantage de souplesse à la Business School pour son recrutement d'étudiants internationaux dans le contexte du Brexit".

"Une nouvelle spécialisation rare"

La nouvelle spécialisation du campus d'Oxford, quant à elle, accueillera une trentaine de nouveaux étudiants de dernière année. "Cette nouvelle spécialisation rare dans le paysage des grandes écoles françaises place les futurs diplômés dans un marché de niche très porteur".

En tout, l'EM Normandie est implanté sur cinq campus, à Caen, Le Havre et Paris en plus de ceux à Dublin et Oxford.