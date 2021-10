Caen / Entreprise / Etudiants. A Caen, bienvenue à La "Koloc", un espace de coworking étudiant

"Faire germer quelques rêves dans la tête des étudiants", c'est l'idée que vise l'espace de Coworking nouvellement inauguré, jeudi 12 octobre 2017 au sein de Normandie Incubation à proximité du CHU de Caen (Calvados). "La Koloc", c'est son nom, est dédiée à l'entrepreneuriat étudiant afin de les aider à maturer leur projet de création d'entreprise.

Trois espaces, trois vocations différentes

L'espace gratuit offre un accompagnement sur mesure d'un an renouvelable, favorisant les chances de pérennisation du projet du futur jeune entrepreneur. Jusqu'à 40 personnes peuvent être accompagnées en même temps. Les étudiants bénéficieront entre autres du coaching d'experts pour de la comptabilité ou du droit, d'ateliers thématiques, de formations qualifiantes. L'accès à cette "Koloc" est réservé aux étudiants et aux jeunes diplômés accompagnés par l'insIDE, Normandie Incubation ou le PÉPITE Vallée de Seine.

"C'est pas la maison, c'est pas l'école, c'est un lieu intermédiaire", explique un étudiant bénéficiaire de "La Koloc". L'espace est aménagé pour que les jeunes gens s'y sentent à l'aise et favorise une atmosphère d'émulation créative, entre étudiants porteurs de projets. "Le hall", "Le Bureau", et "Le Salon" sont autant de lieux de vie pour réfléchir, travailler ou plus simplement échanger.

Pratique. 17, Rue Claude Bloch, 14052 Caen

