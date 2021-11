Pronostics hippiques de Sébastien Limongi pour le Tiercé Quarté Quinté du 22 mars

Hier, Sébastien vous a donné le tiercé dans l'ordre.

Ce jeudi, le quinté se court à Chantilly, le prix Carling, qui réunit un lot de 16 juments sur la distance de 1600 mètres.

Le départ sera donné à 13h50 .

Dans cette épreuve, Sébastien vous conseille 2 bases : le numéro 3 Sargasses, qui ne devrait plus tarder à s'imposer à l'issue d'un parcours limpide, et le numéro 2 Numérologie, vrai modèle de régularité et souvent excellent à ce niveau.



Pour contrer ses favoris, Sébastien vous conseille son coup de coeur du jour, le numéro 7 Dragonnade, dont l'entourage semble très confiant.

Il ajoute à sa sélection les numéros 8 New Order, le 1 Rhénania, le 10 Line et Bleu, le 11 Grande Amore, et le 12 Jolie Noce.

Voici donc le rappel de sa sélection : 3 - 2 - 7 - 8 - 1 - 10 - 11 - 12

Bon gains à tous et à demain !