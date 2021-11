Pronostics hippiques de Sébastien Limongi pour le Tiercé Quarté Quinté du 2 Avril

Ce lundi, le quinté se court sur l'hippodrome de Chantilly dans le Prix Chantilly Capitale du cheval.



16 chevaux vont s'affronter sur la distance de 1600m avec un départ donné à 13h50.

Dans cette épreuve, Sébastien vous conseille deux bases : le numéro 3 Gogarty, invaincu sur ce type de surface et qui tentera de conserver son invincibilité, et le numéro 1 Psyché, qui apprécie également le sable et qui tentera d'approcher son favori malgré le poids élevé..



Pour contrer ses deux bases, il ajoute le numéro 16 Catarale, qui est elle, bien placée sur l'échelle des poids et qui sera son coup de coeur du jour.





Il ajoute à sa sélection les numéros 9 Willibir, le 8 Pigeon Catcher, le 4 Mr Majeika, le 7 Thorzien, et le 11 Leffard.

Voici donc le rappel de sa sélection : 3 - 1 - 16 - 9 - 8 - 4 - 7 - 11.

Bon gains à tous et à demain !