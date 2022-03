Malaunay. Malaunay : un casting pour encourager les citoyens à devenir écolo

La Ville de Malaunay a lancé un casting de la transition à l'attention des habitants et salariés. Jusqu'au lundi 12 novembre 2018, ils peuvent s'inscrire pour être aidés afin de réduire leur consommation d'énergie et devenir ainsi plus écolo.