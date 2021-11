Malaunay. Malaunay : un financement inédit pour installer des panneaux solaires

Malaunay (Seine-Maritime) fait figure de leader dans le domaine de la transition énergétique, avec de multiples installations aménagées sur son territoire depuis 2017 : panneaux solaires sur le toit de l'église de la ville, résidence écoresponsable, etc.

La Ville poursuit son effort et son "plan solaire" avec la pose de panneaux et de vitres solaires sur l'école Brassens et l'école municipale de musique et des arts. La totalité des travaux coûtera 143 000 € et pour en financer une partie, Guillaume Coutey, le maire de Malaunay, fait appel à ses concitoyens, puisqu'il propose une nouvelle forme de financement participatif.

Un emprunt de 50 000 € aux habitants

Pour financer 50 000 € du projet, les habitants peuvent apporter non pas des dons, comme le plus souvent lors de financements participatifs, mais des prêts : le remboursement de la somme se fera progressivement sur trois ans, avec des intérêts à 2,3 %, "mieux que le livret A actuellement !" s'exclame le maire.

Le financement sera ouvert sur la plateforme lendosphere.com du vendredi 20 avril 2018 au dimanche 20 mai. Chacun peut prêter la somme de son choix, avec un minimum de 50 € et un maximum de 2 000 €. Un financement qui n'est "pas ouvert qu'aux habitants de Malaunay", précise le maire.

"Mobiliser les habitants sur les enjeux climatiques"

Ce financement inédit pour la commune a plusieurs objectifs, explique Guillaume Coutey : "L'idée est de mobiliser les habitants sur les enjeux climatiques et la nécessité d'agir, de montrer que développer du solaire en Normandie, c'est possible, de rappeler l'engagement de la France à travers la COP 21 de développer les énergies renouvelables, et ce sont les territoires qui peuvent permettre à la France d'atteindre ces objectifs."

À travers ce projet et son financement, le maire souhaite "montrer aux habitants que c'est possible" et à terme, "les encourager à le faire aussi sur leur propre maison".

Début des travaux en mai 2018

Les travaux vont commencer au mois de mai 2018.

Une première réunion publique a eu lieu le mardi 27 mars pour présenter le projet. Une seconde est organisée le jeudi 19 avril, à 18 h 30 à la mairie.

