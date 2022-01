Malaunay. Pari réussi pour Malaunay : le montant de son financement participatif a été atteint

La Ville de Malaunay (Seine-Maritime) s'était lancée un nouveau pari : celui de financer une partie de l'installation de nouveaux panneaux solaires dans la ville via la plateforme Lendosphère. Sur ce site Internet, les Malaunaysiens en particulier étaient invités à apporter non pas des dons, comme le plus souvent lors de financements participatifs, mais des prêts car le remboursement de la somme se fera progressivement sur trois ans, avec des intérêts à 2,3 %.

Pari réussi et plus rapidement que prévu puisque la date butoir était celle du 30 mai mais dès le mercredi 16 mai 2018, la Ville a annoncé avoir atteint les 50 000 euros sollicités via le financement participatif.

"Ce sont ainsi 21 prêteurs Malaunaysiens (soit 16 % des prêteurs) qui ont décidé d'allouer des montants très divers, à partir de 50 €, pour un total de 15.200 € investis (soit 30 % du total), détaille la Ville. À l'échelle de la Seine-Maritime on retrouve un total de 27 prêteurs (21 %) pour 18.500€ (37 %)."

129 prêteurs

En tout, 129 prêteurs ont répondu à l'appel. Une grande partie habite donc hors de la Seine-Maritime. Il s'agit en fait du réseau Lendosphère, de personnes inscrites sur la plateforme : "Nous avons lancé le financement participatif à 11 heures le vendredi 20 avril 2018 et à 14 heures, il y avait déjà 25 000 euros prêtés", explique la mairie. Après réflexion, il a donc été décidé de réserver le financement aux Malaunaysiens le lendemain. À 45 000 euros, le financement a été rouvert à tout le monde.

Visites du chantier

"La communauté des prêteurs sera prochainement informée de la validation définitive de l'opération, puis régulièrement informée par Lendosphere de l'avancée des travaux et de l'actualité à chaque période de remboursement", précise la mairie.

Des visites du chantier devraient également être organisées.