Route du Rhum: coup d'arrêt pour Josse après une grosse avarie

"Sébastien (Josse) a perdu un bout de 8 m d'étrave", a expliqué à l'AFP le directeur général de l'équipe, Cyril Dardashti. "On ne peut pas faire un pansement et repartir. Il est actuellement sous allure réduite, il rejoint La Corogne d'ici ce soir où une équipe sera là pour le récupérer. Il y a une nouvelle dépression qui arrive demain matin (mardi), il faut être rapidement à l'abri."

Le manager a indiqué qu'il n'y avait "pas eu de choc". "Le bateau a freiné brutalement, je ne pense pas que Sébastien a accroché quelque chose. Il était dans le cockpit, il y a eu un grand coup de frein, il faisait nuit noire."

Alors qu'il était en tête avec 40 milles nautiques (64 km) sur François Gabart (Macif), le marin a constaté vers 5h du matin qu'une partie de son flotteur tribord était arrachée.

"C'est un coup dur pour Sébastien et toute l'équipe. Il a pris un départ prudent, il a commencé à se mettre en rythme au fil du départ. Le bateau était bien, lui aussi, il n'y avait pas de souci technique", a ajouté Dardashti.

Le Maxi Edmond de Rothschild est un bateau de la classe très élitiste des Ultim (maxi-trimaran de 32 m de long pour 23 m de large maximum) et est capable de voler.

Il a été mis à l'eau en juillet 2017 et a participé à sa première course en novembre 2017 avec la Transat Jacques-Vabre, course en double du Havre à Salvador de Bahia (Brésil). Durant la course, les foils (appendices qui permettent au bateau de voler) avaient été sérieusement endommagées et le bateau était resté en chantier de janvier à avril.

Josse faisait partie des grands favoris de cette 11e édition de la Route du Rhum, transatlantique en solitaire partie dimanche à 14h00 de Saint-Malo pour rallier Pointe-à-Pitre (Guadeloupe).

Autre favori, Armel Le Cléac'h (Maxi Banque Populaire IX) a dû faire un stop près du port de Roscoff dimanche vers 19h00 pour réparer un système lié à l'énergie. Il est reparti au bout d'une demi-heure.

A LIRE AUSSI.

Route du Rhum: vol express sur l'Atlantique

Transat Jacques-Vabre: un départ particulièrement agité

Route du Rhum: un sprint d'enfer au dessus de l'Atlantique

Sébastien Josse dévoile son bateau "magique", le Maxi Edmond de Rothschild

Trophée Jules Verne: le monde en 40 jours pour Francis Joyon !