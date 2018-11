Grand débat écolo à Caux Seine Agglo

Caux Seine agglo (Seine-Maritime), via Conseil de développement Caux Vallée de Seine, lance une grande concertation citoyenne sur la transition énergétique et écologique sur son territoire. Cinq réunions débats sont programmées entre le 5 novembre et le 7 décembre 2018. L'objectif est de recueillir toutes les idées qui permettront d'améliorer la vie au quotidien.

Les exemples ne manquent pas : prendre son vélo et laisser sa voiture, acheter des produits locaux au marché plutôt que dans les grandes surfaces, mutualiser les locaux entre entreprises ou encore réparer au lieu de jeter. L'agglomération veut amplifier et accélérer les initiatives. Même si son territoire est fortement industrialisé (notamment avec la présence de la raffinerie Exxon Mobil à Port-Jérôme-sur-Seine), Caux Seine Agglo ne veut pas manquer le défi de l'écologie.

Entretien avec Virginie Carolo, vice-présidente de l'agglomération en charge de la transition écologique :

Cinq réunions débats

Chaque habitant de Caux Seine Agglo va pouvoir donner son avis ou se renseigner sur la transition écologique du 5 novembre au 7 décembre 2018.

• Grand débat suivi de la projection du film " Demain " - lundi 5 novembre 2018 à 17h aux 3 Colombiers de Notre-Dame-de-Gravenchon.

• Atelier Mobilités durables (comment se déplacer plus facilement) – mercredi 14 novembre 2018 à 14h30 à la Maison de l'intercommunalité à Lillebonne.

• Atelier Économie positive (sur l'économie circulaire) – jeudi 22 novembre 2018 à 8h30 à l'hôtel la Marine à Caudebec-en-Caux.

• Atelier Habitat Rénovation énergétique (comment mieux se loger) - mercredi 28 novembre 2018 à 16h30 dans la salle Maupassant au Val(-au-Grès à Bolbec.

• Atelier Agriculture durable (comment mieux se nourrir) – vendredi 7 décembre 2018 à 14h à la chambre d'agriculture à Fauville-en-Caux.



