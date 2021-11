Pronostics hippiques de Sébastien Limongi pour le Tiercé Quarté Quinté du 21 mars

Hier, Sébastien vous a donné le tiercé dans le désordre.

Ce mercredi, le quinté se court sur l'hippodrome d'Agen, le prix Duran Dynavena sur la distance de 2625 mètres avec 15 partants.

Le départ sera donné à 13h50 .

Dans cette épreuve, Sébastien vous conseille 2 bases : le numéro 2 Royale Géraldine, qui en partant en tête, devrait mener la vie dure à ses rivaux, et le numéro 11 Roquépine Blanche, très régulière et adorant ce parcours.



Pour contrer ses favoris, il ajoute le numéro 8 Pot aux Roses, son coup de coeur du jour, en pleine possession de ses moyens et disposant d'un superbe engagement.

Il complète sa sélection avec les numéros 12 Prince du Verger, le 10 Poulot des Cinty, le 15 Quérios du Mirel, le 7 Quarlos, et le numéro 3 Roumzou des Preuils.

Voici donc le rappel de sa sélection : 2 - 11 - 8 - 12 - 10 - 15 - 7 - 3

Bon gains à tous et à demain !