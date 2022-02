Caen. Le Stade Malherbe veut rendre les tribunes de d'Ornano "non-fumeur"

Le Ministère de la Santé lance, en novembre 2018, la troisième édition du Mois sans tabac. À cette occasion, le Stade Malherbe Caen (Calvados) lance le dispositif "Surface de respiration : le tabac, arrêtons ensemble", pour aider les fumeurs et sensibiliser le public du stade Michel d'Ornano aux risques liés au tabac.

Mise en place dès samedi, contre Rennes

Jusqu'à aujourd'hui, seuls des spots diffusés sur les écrans géants du stade en amont du match servaient de prévention contre le tabac. Désormais, les fumeurs sont invités à rejoindre, avant la rencontre et à la mi-temps, des zones fumeurs. Elles sont situées aux abords des tribunes et dans les coursives du stade d'Ornano. Ce nouveau dispositif est mis en place dès la réception du Stade Rennais, le samedi 3 novembre 2018, pour le compte de la 12e journée de Ligue 1.

Le Stade Malherbe Caen s'engage dans la lutte contre la consommation de tabac. - SM Caen

"Le club se veut solidaire de ceux qui entreprennent la démarche d'arrêter de fumer. Le but consiste donc à se retenir de fumer dans les tribunes durant l'intégralité du match, afin que les supporters en voie de sevrage ne succombent pas à la tentation", explique le Stade Malherbe, dans un communiqué.

Pas de répression, mais des cartons jaunes

Cette action est bien évidemment préventive, et non répressive. Aucune verbalisation n'est prévue pour ceux qui fumeront en tribune. Néanmoins, ces derniers "recevront un carton jaune, de manière symbolique et discrète. Des ambassadeurs formés pour le dispositif sensibiliseront le public", ajoute le club.