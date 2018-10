Hockey/Glace (Magnus) : Les Dragons font coup double avant le choc

Le match.

Après la grosse déconvenue en Coupe de France mardi 23 octobre 2018, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) se sont bien repris en s'imposant sur le glace de Lyon 5-2 lors de la 13_ journée de Synerglace Ligue Magnus, mieux, ils récupèrent la première place au classement devant les Bruleurs de Loups de Grenoble qu'ils rencontrent ce samedi 27 octobre 2018 pour un match en retard de la 8è journée. Les Jaunes et Noirs dominaient ce premier tiers-temps, et ouvraient le score sur une belle incursion en zone défensive lyonnaise de Michel Miklik qui s'ouvrait le but pour le 1-0 dans cette rencontre après un plus de cinq minutes de jeu 1-0.

Le break dans le 2e tiers

Cinq minutes plus tard, les Rouennais allaient doubler la mise sur un rebond laissé par le portier pour Florian Chakiachvili qui envoyait un missile dans le filet adverse 2-0.Les choses allaient se gâter pour les Rouennais qui allaient encaisser deux buts avant cette fin de tiers à chaque fois en infériorité numérique par l'intermédiaire de Tomas Andres et Martins Lavrovs 2-2. C'est au cours du 2è tiers que les Jaunes et Noirs vont reprendre l'avantage par Joël Caron avant que Marc-André Thinel ne donne deux buts d'avance en supériorité numérique 4-2. S'en suivra un festival de Joël Caron qui remonte toute la glace et éliminer toute l'équipe adverse pour un 5è but en lucarne. Les joueurs de Fabrice Lhenry géreront le 3è tiers pour conserver cette avance au score.Grâce à ces trois points récupérés, les Dragons prennent la tête du classement avec deux points d'avance sur Grenoble qui avait déjà disputé son match de la 13è journée avant la rencontre choc de ce samedi 27 octobre 2018 entre les deux équipes pour un match en retard de la 8è journée.

