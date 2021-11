Jean-Marc Lefranc député du Calvados renonce aux législatives

Jean-Marc Lefranc, député UMP de la 5e circonscription du Calvados (Bessin-Bayeux) ne se représente pas aux élections législatives. Il a annoncé ce dimanche, qu’il renonce à se présenter pour « des raisons strictement personnelles, je doute de pouvoir à nouveau assumer pleinement cette fonction » écrit le député, âgé de 64 ans, dans un communiqué.

Une décision longuement réfléchie ! « C’est une question d’honnêteté envers celles et ceux qui, au cours des 10 dernières années, m’ont témoigné leur confiance et qui pourraient me la renouveler en juin prochain » ajourte Jean-Marc Lefranc qui a prévenu une grande partie de ses sympathisants ce matin pas SMS. Jean-Marc Lefranc avait été investi par le Conseil National de l’ UMP le 28 janvier dernier.