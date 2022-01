Prison ferme pour deux dealers ce lundi 15 novembre au tribunal de Cherbourg. Deux jeunes de 23 et 21 ans ont écopé respectivement de deux ans et de six mois de prison ferme.

Ils avaient été interpellés sur le parking d'un supermarché de l'agglomération caennaise en possession de 14 000¤ en liquide. Au total, le trafic portait sur 750g d'héroïne écoulés à partir de leur domicile de Digulleville dans le Nord Cotentin.