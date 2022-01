Deux jeunes hommes de 24 et 23 ans ont écopé de trois mois de prison ferme dans l'après-midi de ce mardi 23 novembre au tribunal de Cherbourg. Ils ont été reconnus coupable de trafic de stupéfiants. Ils ont écoulé du cannabis et de la cocaïne entre octobre 2008 et mars 2009 dans le Nord Cotentin.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire