Caen. Plus de 50 personnes expulsées d'un squat à Caen

Les forces de l'ordre ont procédé à l'évacuation d'un squat, ce mercredi 24 octobre 2018, à Caen (Calvados). Il est situé au 10, boulevard de La Charité, dans le quartier de la Guérinière. Une dizaine de camions de CRS sont intervenus, en plus de la police nationale.

Trois années d'occupation

Plus de cinquante personnes ont été expulsées de ce squat, qu'elles occupaient depuis plus de trois ans. Une dizaine de familles avec enfants au total, parmi lesquels des Albanais, des Arméniens, des Mongols ou encore des Nigérians. Le bâtiment n'était plus utilisé par la Ville de Caen, propriétaire des lieux, depuis huit ans. À l'été 2015, les résidents du squat avaient obtenu un délai en justice d'un an pour quitter les lieux.

À 11 heures, le boulevard de la Charité était toujours fermé à la circulation - Simon Abraham

Selon l'Assemblée générale de lutte contre toutes les expulsions, rencontrée sur place ce mercredi matin, c'est la première fois en cinq ans que des CRS sont mobilisés à Caen pour une expulsion de squat. Certains membres de l'AG, ainsi que des riverains sont même montés sur le toit du squat au moment de l'intervention des forces de l'ordre, pour protester. Tous sont au final descendu d'eux-mêmes, face à l'imposant dispositif de police. Une expulsion qui intervient à quelques jours de la trêve hivernale, qui débute le jeudi 1er novembre 2018.

La circulation a été interrompue dans le quartier toute la matinée.