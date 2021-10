Caen. Les Gilets Jaunes évacués du périphérique de Caen

Il était bloqué depuis samedi 17 novembre 2018 par les Gilets Jaunes. C'était même devenu l'un des plus emblématiques sites de blocus en France. Le boulevard périphérique sud de Caen (Calvados) a été évacué par les forces de l'ordre au petit matin, mardi 21 novembre : "malgré de nombreuses tentatives, aucun dialogue n'a pu être établi avec les manifestants qui s'étaient rassemblés sur ce lieu", précise la Préfecture du Calvados.

Les forces de l'ordre ont évacué mardi 20 novembre le rond-point bleu à Ifs, près du périphérique de Caen. - Etienne Escuer

Devant ces faits "inadmissibles, violents et graves", le préfet du Calvados a demandé au directeur départemental de la sécurité publique de "procéder au rétablissement de la libre circulation sur cet axe". Avec l'appui de deux escadrons de gendarmeries mobiles, l'intervention a eu lieu mardi 20 à 6 heures et a permis de libérer l'axe. 50 gilets jaunes étaient encore présents sur place. L'évacuation fut "musclée" selon eux. "On s'est pris des jets de gaz lacrymogènes, c'est super dès le matin...", précise l'un d'entre eux.

Lacrymogènes

"Les manifestants n'ont pas obtempéré. Donc gaz lacrymogène et donc interpellations sous l'autorité du procureur de la République", a indiqué à l'AFP Camille Goyet, directrice de cabinet du préfet du Calvados, rappelant que "seuls les barrages filtrants étaient autorisés." A 8h45, la police nationale et une vingtaine de CRS étaient encore sur place, pour bloquer l'accès au rond-point. Pour les manifestants, cette évacuation ne change rien. "On va attendre qu'ils partent et on reviendra", précisent-ils.

Plusieurs interpellations

Selon un communiqué de la préfecture "deux interpellations ont été faites durant la libération du rond-point (participation à un attroupement, ivresse publique et manifeste). Dans un second temps, un groupe d'individus violents et agressifs, armés de poing américain et de bâtons, sont revenus pour attaquer les forces de l'ordre et 2 autres interpellations ont été faites dans ce cadre (port d'arme, ivresse publique et manifeste)", selon ce communiqué.

"Malgré la véhémence et la détermination des manifestants, l'opération s'est bien déroulée grâce au professionnalisme des policiers et des gendarmes mobilisés", ajoute la préfecture.

Comportements dangereux

Selon le communiqué de la préfecture, "les manifestants sur ce lieu de rassemblement se sont signalés par des comportements irresponsables et dangereux, en particulier à la faveur de la nuit, qui les mettent en danger, mettent en danger nos concitoyens et dégradent les biens publics". La préfecture évoque ainsi par exemple "la rétention de poids lourds, des vols dans des entreprises environnantes, des rodéos ou la confection d'engins incendiaires artisanaux".

Les Gilets Jaunes bloquaient le périphérique sud de Caen depuis samedi 17 novembre. Archives. - Tendance Ouest

Des dizaines de camions libérés

Des dizaines de camions étaient bloquées par ce barrage à l'origine de la fermeture d'une partie du périphérique-sud de Caen, à Ifs. "Il va y avoir un temps de remise en état assez important" avant la réouverture de la portion de périphérique fermée, "en raison de possibles dégradations de l'enrobé", a expliqué Mme Goyet sans pouvoir donner plus de précision sur le délai de réouverture.

Les Gilets Jaunes avaient eux promis qu'en cas d'intervention des forces de l'ordre, ils iraient s'installer ailleurs, avec d'autres barrages. Affaire à suivre.

