Près de Rouen, la maison des forêts fête Halloween

Pour Halloween, la maison des forêts d'Orival ou de Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) revêt ses couleurs automnales et multiplie les ateliers et animations sur le thème.

"Le programme a été densifié cette année pour fêter Halloween et beaucoup d'animations ont déjà été prises d'assaut, se réjouit Julie Haltz animatrice à la maison des forêts, car nous favorisons les petites jauges pour le confort de nos participants mais il nous reste encore de la place pour la randonnée, la sortie morbide et l'atelier sur le château hanté".

Apprendre en observant

La maison des forêts met un point d'honneur à renouveler régulièrement son programme d'activité : "La sortie morbide est une animation complètement inédite, annonce d'ailleurs Julie. Il s'agit de récolter les bouteilles ou canettes abandonnées dans la nature et d'en observer le contenu". Cet atelier vise à sensibiliser le jeune public au respect de la nature et à lutter contre la dépose d'ordures sauvages : "En ouvrant ces récipients on s'aperçoit que grand nombre d'insectes et de petits mammifères qui sont attirés par les restes sucrés se retrouvent coincés dans ces bouteilles et y meurent. Il y a quelques années nous avions en une seule cannette recensée 200 insectes de trois espèces différentes : des bouviers et deux sortes de carabe".

La sortie morbide est une initiation à l'entomologie et une manière de sensibiliser au respect de la nature. - Maison des forêts

Cette animation permet aux entomologistes amateurs de découvrir les espèces courantes des sous-bois. "Les informations recueillies seront aussi transmises au groupe mammalogique Normands spécialistes des petits mammifères ce qui leur permettra d'établir une carte de répartition des espèces, ainsi les jeunes participants contribuent à l'avancée de la science."

S'amuser en créant

À l'occasion d'Halloween, la maison des forêts stimule aussi la créativité des plus jeunes : "L'animatrice elbeuvienne Stéphanie Lemery, de l'association l'Atelière avec qui nous collaborons souvent vient animer un atelier d'art plastique". Architecte de formation, Stéphanie a pour spécialité la création de maquette : "Elle a réalisé une maquette de la maison des forêts, une fausse ruche et des roulottes en papier à l'occasion des derniers ateliers". Cette fois, il s'agit pour les enfants de créer un château hanté avec des matériaux de récupération : du carton, du papier et des bâtonnets de bois. "C'est un atelier accessible dès six ans, précise Julie, qui fait appel à l'imagination des petits. Bien sûr des silhouettes de fantômes viendront hanter ce château, Halloween oblige !"

Découvrir en se baladant

Pour les plus grands, une randonnée familiale accessible dès 10 ans permettra d'apprécier les couleurs automnales de la forêt d'Orival : "C'est une animation organisée par la fédération de randonnée pédestre et la maison des forêts : il y aura donc deux animateurs issus de chacune des structures qui collaboreront et mettrons en commun leurs compétences".

L'animateur de la maison des forêts répondra aux questions des curieux sur la faune et la flore de cette forêt de coteau : "Le sol calcaire favorise l'apparition de végétaux particuliers, souligne Julie, et à cette époque on observe en particulier les fruits forestiers et les champignons mais on apprécie surtout les couleurs et les ambiances qu'elles soient visuelles et sonores". Le guide de la fédération apprendra quant à lui aux participants à se repérer en forêt et à lire une carte.

Pratique. Randonnée : mardi 30 octobre à 14h à la maison des forêts d'Orival. Sortie morbide : mercredi 31 octobre à 10h30 à la maison des forêts de St-Étienne-du-Rouvray. Château hanté : mercredi 31 octobre à 14h30 à la maison des forêts de St-Étienne-du-Rouvray. 0 à 4€. Réservation sur maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr