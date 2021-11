C'est sur la parcelle de la maison des forêts à Orival que Kevin Renault encadre les familles participant à cet atelier de construction de cabanes ce jeudi 2 novembre. "On propose trois types de cabanes: le tipi, une cabane carrée ou une hutte en forme de but façon Koh Lanta mais les participants sont invités à faire preuve de créativité", explique Kevin Renault, animateur depuis trois ans à la maison des forêts. Ils utilisent les matériaux naturels récupérés en forêts: branche de pin, châtaignier, bouleaux tombés au sol "on ne coupe rien", précise l'animateur, il suffit en effet de se baisser pour trouver ces éléments au sol. Si les fougères et les lierres sont utilisés en guise ficelles, les mousses, les glands et les châtaignes deviennent eux, des motifs de décoration.

Favoriser la cohésion

C'est un jeu d'équipe dans lequel chaque famille compose sa propre cabane. L'atelier est limité à 15 familles de 2 à 8 personnes. "Il n'y a cependant aucune contrainte et aucune compétition, souligne Kevin Renault, le but est uniquement de passer un bon moment en famille". Pour réaliser ces cabanes il faut déjà récolter les matériaux nécessaires, monter la structure, puis la camoufler avec des fougères et enfin décorer la structure. Le jeu favorise donc la cohésion au sein du groupe. "Nos participants développent aussi bien l'esprit d'équipe que l'entre aide et la créativité", poursuit-il.

Apprendre sur la nature

Sous couvert du jeu, cet atelier permet aussi de découvrir sous un nouvel angle la forêt. "En encadrant cet atelier, nous donnons bien entendu des informations sur la forêt et son écosystème." Les participants apprennent aussi des techniques de constructions comme les différents noeuds qui leur permettront de devenir de vrais Robinson!

Pratique. Jeudi 2 novembre de 14h30 à 17h. Maison des forêts d'Orival. Gratuit. Sur Réservation au 02 35 52 93 20. A partir de 6 ans plus d'info sur http://www.metropole-rouen-normandie.fr/maisons-des-forets-de-la-metrpole

