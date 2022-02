Caen. La bonne table : le Petit Baalbeck, nous emmène au Liban

Devant la devanture du petit Baalbeck, rue de l'Engannerie à Caen (Calvados), une phrase nous interpelle "nous ne savons pas bien écrire, mais nous savons cuisiner." Au moins les choses sont claires. Mais soyons honnêtes, on ne va rarement chez un restaurant pour son rédactionnel, mais pour sa cuisine. Donc je fonce et décide d'entrer dans ce petit restaurant.

100 % libanais

La décoration est tendance et épurée. Derrière son comptoir, le cuisinier propose des produits libanais : sandwichs manaich, mezzés qui sont des salades ou encore des pizzas. Et deux formules sont au choix, l'un sans dessert, l'autre avec dessert. En fonction de ce que vous décidez de prendre, le prix varié. Comptez en moyenne 10 euros une pizza, à cela ajouter deux euros pour la boisson et deux euros pour le dessert.

Concernant les sandwichs, les prix sont moins élevés, entre sept et neuf euros la formule sandwich, dessert, boisson. Je me laisse tenter par une formule complète avec un sandwich merguez. Manque de pot, il n'y a plus de merguez. J'opte pour le poulet mariné. Dès la première bouchée, c'est une explosion de saveur. La menthe, la crème, les épices relèvent les crudités et le poulet. Meilleur qu'un kebab et, je pense, plus sain. En dessert, le choix est vite fait entre les pâtisseries orientales et le flan à la fleur d'oranger fait maison. Je choisis le flan. Et je ne suis pas déçue. Je recommande !