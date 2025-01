Cuisine. Dans la Manche, il fait revivre une tradition disparue depuis 160 ans

Consommation. Jean-Guillaume Arraibard a décidé de remettre au goût du jour une tradition oubliée depuis 160 ans : la production de sel dans la Manche. Entre passion, innovation et un soupçon de paille, découvrez son aventure qui sent bon la mer… et le fumé.