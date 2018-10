Le Havre : visite ministérielle pour le chantier de la Cité Numérique

Dans le cadre du futur bâtiment de l'École de management de Normandie (EM Normandie) et la Cité Numérique du Havre (Seine-Maritime), une visite du chantier a été organisée vendredi 19 octobre 2018 en présence de deux ministres, Frédérique Vidal (ministre de l'enseignement supérieur) et Mounir Mahjoubi (secrétaire d'État chargé du numérique). Il s'agissait d'évoquer les ambitions du territoire havrais vis-à-vis de ce nouvel édifice de la French Tech Normandie et pour le campus Le Havre-Normandie.

(de gauche à droite) Mounir Mahjoubi (secrétaire d'État chargé du numérique), Frédérique Vidal (ministre de l'enseignement supérieur), Luc Lemonnier (maire du Havre) et Léa Lassarat (président de la CCI Seine-Estuaire). - Gilles Anthoine

Au cœur du campus havrais

Le bâtiment devant accueillir la Cité Numérique et l'EM Normandie sera situé dans le quartier des Docks, entre l'Isel (école d'ingénieurs) et l'ENSM (l'école maritime), quai Frissard. Le chantier est cour. Le bâtiment devrait être livré fin 2019.

• BONUS - le reportage Tendance Ouest :



La Cité Numérique

La Cité Numérique se veut un accélérateur de projets numériques et innovants. Elle devrait accueillir des start-up, des entreprises, des étudiants-entrepreneurs et des enseignants-chercheurs. Il s'agit pour Luc Lemonnier, le maire du Havre, de " renforcer l'attractivité du territoire ".

• À lire aussi. Le Havre : le campus s'agrandit



La Cité Numérique et l'EM Normandie seront inaugurées fin 2019. - Gilles Anthoine

EM Normandie

L'école a été créée en 1871 par la CCI Seine-Estuaire. Elle est maintenant présente sur cinq campus : Le Havre, Caen (Calvados), Oxford (Angleterre) et Dublin (Irlande). L'EM Normandie fait partie des plus grandes écoles de commerce de France (dans le TOP 15) et d'Europe (dans le TOP 100). Il s'agit au Havre d'un déménagement.

Campus du Havre : 12 700 étudiants (rentrée 2016) – Une université (8 000 étudiants) – Huit écoles (Sciences Po Europe-Asie, INSA, ENSM, EM Normandie, IFSI, IFEN, ESADHaR et ESPE) – Onze laboratoires de recherche.