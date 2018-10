[Ligue 2] ACA-HAC : "il faudra être maîtres de ses émotions et solidaires"

"On a tous les souvenirs en tête". Cinq mois après le match de barrage pour accéder en Ligue 1 entre l'AC Ajaccio (Corse) et le Havre AC (Seine-Maritime), les joueurs et le staff du HAC n'ont pas oublié les insultes, le caillassage du bus et pour finir, la victoire contestée des Corses.

"Ces souvenirs sont encore frais, ils resteront longtemps dans la tête de tous ceux qui sont allés jouer ce match de barrage", raconte l'entraîneur Oswald Tanchot à quelques heures du déplacement du HAC à Ajaccio, vendredi 19 octobre 2018.

Un déplacement particulier :

Pour autant, Oswald Tanchot assure ne pas y aller la "boule au ventre", même s'il admet ne pas s'attendre à "être accueilli avec des bouquets de fleurs". Ce déplacement "risque d'être hostile mais à tous les matchs il y a un contexte qu'il faut savoir appréhender, on doit être capables de nous mettre dans notre bulle pour faire le match optimal".

"Je ne vois pas ce qui pourrait arriver de pire"

Même son de cloche du côté du capitaine Alexandre Bonnet : "bien sûr qu'on a ça en tête, ça doit être une source de motivation supplémentaire, il faudra garder la tête sur les épaules et être maîtres de ses émotions et solidaires".

Il tient à souligner que l'essentiel est de repartir avec les trois points pour recoller à la tête du classement de Ligue 2. Et puis après tout, il ne voit pas "ce qui pourrait arriver de pire ou de plus" que ce match de barrage.

Coup d'envoi de la rencontre à 20 heures, vendredi 19 octobre 2018.