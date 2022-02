Le-Havre. AC Ajaccio-HAC : le club havrais saisit la LFP et porte plainte

Le club du Havre (Seine-Maritime) l'a annoncé sur Twitter : il saisit la commission des compétitions de la Ligue de football professionnel pour demander que la victoire soit retirée à Ajaccio et revienne aux Havrais.

Le club porte également plainte.

Le HAC a été battu aux tirs au but par Ajaccio dimanche 20 mai 2018 lors du barrage de Ligue 2, au terme d'un match émaillé de graves incidents.

Prévue vendredi, la rencontre avait déjà été reportée à dimanche à cause du caillassage du bus havrais par quelques dizaines de supporters ajacciens.

"Nous venons de saisir la commission des compétitions de la LFP pour la violation d'un certain nombre de règlements de cette ligue", a écrit le club, en annonçant également une plainte en raison des insultes parfois racistes adressées à ses joueurs et parce que son président Vincent Volpe a été "agressé physiquement en tribune présidentielle".

8/ Nous demandons donc au titre du HAC, par rapport à ces violations des droits, que la @LFPfr déclare le match perdu pour l'AC Ajaccio par pénalités, le HAC vainqueur de ce match et la réception de l'équipe de Toulouse par le HAC au @StadeOceane mercredi soir pour les barrages. — HAC Football ⚽️ (@HAC_Foot) 21 mai 2018

Plus de 7 000 signatures pour une pétition de soutien

Par ailleurs, une pétition de soutien au club du Havre a recueilli plus de 7 000 signatures en quelques heures, lundi 21 mai. A l'initiative de "Tous avec le HAC", les signataires demandent "une réaction de la LFP [Ligue de football professionnel N.D.L.R.]" et "des sanctions" à l'encontre du club de l'AC Ajaccio pour ces "différents manquements et infractions survenus durant le match et le week-end".

7000 signataires pour cette pétition lancée ce matin... Toujours rien la @LFPfr ? #ACAHAC https://t.co/r3mPJaAz6G — Tous Avec le HAC ! (@TousAvecLeHAC) 21 mai 2018

La pétition met notamment en avant "l'agression du président Volpe et de la députée Agnès Firmin-Le Bodo après le deuxième but havrais", des "insultes racistes pendant le match", des "jets de projectiles sur la pelouse après le deuxième but havrais" ou encore "l'envahissement de terrain après le deuxième but corse".

"Injures racistes" et "coup de pied dans le dos"

La députée de Seine-Maritime, Agnès Firmin Le Bodo, affirme à l'AFP en effet que "des injures racistes ont visé les joueurs du début à la fin du match. (...) La pression verbale s'est transformée en pression physique, le président du HAC Vincent Volpe a reçu un coup de pied dans le dos, il y a eu un jet de projectile et les agents de sécurité nous ont demandé de partir, ça s'est passé très vite."

Élimination du @HAC_Foot aux tirs aux buts dans un contexte difficile. Bravo aux joueurs, au staff et un grand merci aux supporters #OnEstEnsemble #Hac pic.twitter.com/Uhcx2FGQZW — Agnes Firmin Le Bodo (@agnesfirmin) 20 mai 2018

Du côté des autorités corses, les explications sont différentes : "Une députée du Havre et le président du club ont souhaité, à un moment, quitter les tribunes et rejoindre les couloirs des joueurs. Il ne s'est rien passé, mais il y a eu un moment de tension fort après le penalty et je pense que, par précaution, ils ont souhaité se mettre à l'abri", indique une source à l'AFP.

Les incidents qui ont eu lieu pendant le match seront examinés jeudi soir par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel.

"Un lynchage médiatique"

En Corse, le vice-président de l'AC Ajaccio, Alain Orsoni, décrit pour sa part "un lynchage médiatique" autour de cette rencontre et annonce son intention de quitter le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel.

Ajaccio affrontera Toulouse, 18e de Ligue 1, mercredi et dimanche prochains en barrage d'accession à la Ligue 1.

