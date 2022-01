Rouen. Rouen : une mère de famille lance Rosachou, sa marque de produit pour bébé

Bavoirs, hochets, doudous, lingettes lavables, cubes d'éveil… Claire Maunand propose depuis le mois de septembre 2018 toute une série de produits pour le bien-être des bébés et de leur parent. Que du fait maison et quasiment que des pièces uniques qu'elle imagine au gré de son inspiration. "Le projet était en réflexion depuis un an et demi et il s'est concrétisé pendant ma grossesse", explique la jeune mère de famille qui a toujours été dans le domaine de la création avec notamment dans son cursus une prépa en art et une formation de décoratrice d'intérieure. "J'ai commencé la couture quand j'étais enceinte. Ma grand-mère, qui était couturière, me l'a enseignée", explique-t-elle.

Le concept des box a mûri lorsqu'elle a cherché un cadeau pour sa sœur qui attendait un enfant à peu près à la même période. "Je n'arrivais pas à trouver exactement ce que je voulais avec seulement des créations".

Testées et approuvées à la maison

Quatre box ont vu le jour avec chacune leur thème, de "l'essentielle" pour 35 € avec des lingettes, un hochet et un bavoir, jusqu'à l'artistique avec les produits les plus coûteux, un mobile, un cube éveil et une pochette à langer. "Je travaille selon mes envies et mes coups de cœur, je fais tous les jours de nouveaux produits avec les tissus que j'achète au fur et à mesure", explique Claire Maunand.

Et la créatrice sait aussi s'adapter aux demandes des parents. "Je demande toujours le sexe de l'enfant et parfois on me précise les couleurs de la chambre pour que cela corresponde". Des produits qui sont tous testés et approuvés par… Sa fille Rose. "J'avais d'abord fait des bavoirs avec des rubans mais cela ne fonctionnait pas et je l'ai vu tout de suite avec ma fille, je me suis adaptée."

Sa fille lui a aussi inspiré le nom de sa marque auquel elle a apposé chou "pour les garçons".

Depuis septembre 2018, Claire Maunand a écoulé une dizaine de box auprès de connaissances. Elle élargit désormais sa clientèle grâce notamment aux réseaux sociaux et espère pouvoir s'installer dans un atelier et renouveler son offre avec une nouvelle collection chaque année et pourquoi pas le renfort de créateurs locaux.