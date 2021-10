Rouen. En Normandie, une commerçante organise un concours international de parfumerie

La parfumerie d'art est un secteur où les places sont chères. "En France, nous ne sommes qu'une quarantaine de parfumeries indépendantes, résume Cécile Vialla, co-gérante du 35, rue Damiette-Maison de Parfums, magasin de parfumerie haut de gamme situé dans la rue éponyme à Rouen (Seine-Maritime). Et pour se lancer dans la parfumerie, c'est galère."

"Valoriser la belle parfumerie"

Comment, dès lors, faciliter la tâche aux talents qui ont les idées, mais pas forcément les moyens ni les réseaux pour percer ? Ce sont deux jeunes parfumeurs qui ont soufflé l'idée à Cécile Vialla: "Il faut organiser un concours de création de parfums!"

C'était il y a un an. 12 mois plus tard, le lundi 21 novembre 2016, le concept est devenu réalité avec le lancement, à Versailles (Yvelines), du concours Corpo 35, en partenariat avec l'ISIPCA, grande école de parfumerie. L'objectif est clair: "Valoriser la belle parfumerie en France et ailleurs."

27 candidats du monde entier

Et pour que tout le monde puisse y participer, Cécile Vialla, l'ISIPCA et l'International Flavors & Fragrances Inc (IFF), entreprise internationale de fabrication de parfums et d'arômes, ont mis le paquet: "Le concours est gratuit, ouvert à tous à partir de 18 ans. Les indépendants, les étudiants, ceux qui travaillent dans les arômes alimentaires, les shampoings... tous ceux qui ont quelque chose à apporter peuvent participer", se réjouit Cécile Vialla.

Mieux, une fois les candidatures triées et le choix fait - en tout, 27 postulants ont été retenus dont l'un vient de Hong-Kong- l'IFF met à disposition 18 matières premières différentes: "Ce qui coûte cher dans la création de parfums, ce sont les matières premières. Là, c'est cadeau!"

18 matières premières offertes

Les apprentis-parfumeurs ont alors quelques règles à respecter. Sur les 18 matières premières - 10 naturelles, huit synthétiques - ils doivent en utiliser au moins la moitié. A partir du 25 février 2017, ils doivent communiquer ce qui a été leur source d'inspiration: "Cela peut être un poème, une photo, des roses", illustre Cécile Vialla. Ce "process créatif" doit déboucher, au 1er avril au plus tard, d'une formule précise pour créer le parfum, parfum présenté le 15 avril 2017.

Le lauréat voit son flacon édité

Dans ce concours, tous les participants sont gagnants: "Ils gagnent d'abord le droit de participer et d'utiliser des matières premières qui leur sont gratuitement mises à disposition. C'est comme si vous étiez cuisiniers et que l'on vous donnait le secret des recettes de Robuchon!" Chaque candidat bénéficie, sur le site internet du concours, d'un portrait pour les mettre en valeur.

Le lauréat - choisi par un jury où siège l'ISIPCA, IFF, le 35, rue Damiette...- verra son parfum édité et distribué a minima au 35 rue Damiette et à la parfumerie Jovoy à Paris. Quant à ses quatre meilleurs prétendants, leurs flacons seront également distribués avec celui du lauréat dans un coffret. Un petit condensé de la parfumerie de demain... et le moyen de découvrir les talents du futur avant tout le monde.

