Rouen. À Rouen, CirceZaar veut rendre l'art accessible à tous

Thibault Leclerc, alias Zaar Atthusstra, et son amie Sonia, alias Circe, ont l'art dans la peau. Avec CirceZaar, ils développent leur idée personnelle de ce qu'il doit être : accessible au monde de l'entreprise et aux particuliers. Peintures, photographies, vidéos, customisation d'objets, gravures… Les deux artistes proposent des prestations sur-mesure à des entreprises, petites ou grandes, à des collectivités, des institutions, mais aussi à tout un chacun.

"L'idée était de sortir l'art des musées. Pour les entreprises, c'est faire en sorte de se débarrasser des banques d'images et des visuels préconçus pour avoir une communication hyper personnalisée", explique Thibault Leclerc. La différence avec une agence de publicité ? "Le temps, répond l'artiste. On est plus long mais on a un dialogue beaucoup plus présent avec les sociétés ou les particuliers pour que leur demande soit intacte". "On veut faire la photo parfaite", renchérit Circe. Des séries de portraits par exemple pour des entreprises au lieu d'un trombinoscope classique, des séries de tableau aussi qui pourront habiller leurs murs.

L'anti-ubérisation de l'art

Les deux artistes ont développé leur style et espèrent bien désormais que c'est ce que leurs clients viennent chercher. "À l'époque où Instagram et ses filtres sont tout-puissants, on préfère prendre le temps et on se doute que les personnes qui ont un œil aiguisé verront la différence", ajoute Zaar Atthusstra.

À Rouen, la galerie dans la rue Damiette, permet aux artistes d'avoir un lieu pour exposer et rencontrer directement les Rouennais. Dans l'avenir, ils comptent bien trouver un endroit plus spacieux pour exposer d'autres artistes rouennais et organiser des ateliers d'arts pour le grand public.