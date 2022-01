Alençon. 220 kilos de déchets sauvages ramassés dans Alençon

L'opération " Nettoyons mon quartier " est organisée chaque année à Alençon (Orne). Mercredi 17 octobre 2018, 200 bénévoles se sont répartis sur quatre sites : le Parc Jean Mantelet, la Voie verte, le pourtour du centre social Édith Bonnem. C'était la première dans le Parc Urbain du quartier de Perseigne, où IME et centre sociaux ont relevé leurs manches et ont enfilé des gants :

Rammasseurs de déchets

Une seule seringue a été trouvée, mais 220 kilos de déchets parmi lesquels un matelas et des carcasses de vélo ont été ramassés. C'est moitié moins qu'en 2017, ce qui semble prouver davantage de civisme de la part des habitants. Tout ce qui a été collecté a été trié : verre, métal, ordures ménagères…

Fin de l'opération au parc des Promenades. - Eric Mas

33 000 tonnes annuellement

33 000 tonnes de déchets (dont 12 000 d'ordures ménagères) sont collectées chaque année sur le territoire de la Communauté Urbaine d'Alençon, soit 565 kilos par habitant et par an (en dessous de la moyenne nationale). C'est le second plus important budget de l'intercommunalité, avec actuellement des actions sur les secondes et troisièmes couronnes de l'agglo, avec la mise en place de containers et d'espaces propreté.