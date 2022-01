Cherbourg. Hydrolien à Cherbourg : une réunion publique citoyenne le 9 novembre

Après l'abandon du projet OpenHydro mené par Naval Énergies dans le courant de l'été, le groupe La Gauche Debout du conseil municipal de Cherbourg-en-Cotentin (Manche) avait lancé un appel pour malgré tout poursuivre le développement de la filière hydrolienne. Une première réunion sur le sujet a eu lieu mardi 16 octobre 2018, alors que le P-dg de l'entreprise Atlantis est attendu à Cherbourg, jeudi 18, pour évoquer la filière.

"Ne pas faire comme si rien ne s'était passé"

"Cette question est capitale pour le développement économique, écologique et social du nord-Cotentin" estime Bertrand Hulin, membre du groupe, qui invite à prendre en compte le retour d'expérience de l'échec Naval Énergies.

"On ne peut pas faire comme s'il ne s'était rien passé" poursuit l'élu, qui redoute de voir Atlantis, qui avançait au printemps dernier un potentiel de 10 000 emplois et un MWh à moins de 100 euros, "avoir une posture de grand groupe industriel qui imposerait ses conditions au territoire". Parmi les impératifs, "pas de dumping social, pas de délocalisations et une plus grande transparence permise par le conseil de développement de l'agglomération du Cotentin ou toute autre instance participative".

Rendez-vous le 9 novembre

Une réunion publique, ouverte à tous, est programmée le vendredi 9 novembre 2018 à 20 heures, dans un lieu qui reste à définir. Bertrand Hulin espère une large participation des citoyens, au-delà des étiquettes politiques, dans le prolongement de la marche pour le climat qui a rassemblé 400 citoyens à Cherbourg samedi 13 octobre.