Basket (Pro B) :  Belle victoire de Caen pour lancer la saison ! 

Le match.

Le Caen Basket Calvados commence sa saison sur une victoire inespérée à Blois (Loir-et-Cher) ce samedi 13 octobre 2018. Chez le champion sortant de Pro B, refusé en Pro A pour des raisons financières, et nouveau club de l'ancien meneur du CBC Thomas Cornely, Caen a regardé son adversaire dans les yeux. Après un premier quart équilibré (22-21), Blois repartait aux vestiaires avec 7 points de plus (47-40).

Un troisième quart de folie

Beaucoup trop peu pour résister au courage des caennais au troisième quart-temps, qui ont commencé par rattraper leur retard (47-48 à la 23e) emmenés par Ramseyer, Salmon et Clerc, avant d'envoyer une deuxième salve et prendre un avantage certain à la fin de la période, 54-66, soit 26-7 pour Caen au troisième quart, s'il vous plaît ! Plus que 10 minutes à tenir, ce ne fut pas simple tant Blois s'accrochait et finissait par revenir à 65-68 puis 69-70, mais Aurélien Salmon puis Jerrold Brooks ont exécuté la sentence aux lancers francs. La saison de Caen débute de la plus belle des manières avec cette victoire inattendue chez le champion.

La fiche.

Blois - Caen 69-74 (22-21, 25-19, 7-26, 15-8)

Blois : Départ : Abouo 7, Monclar 14, Gudul 19, Cornely, Johnson 5. Banc : Thibedore 7, Eboh, Pontens 2, Burton 15

Caen : Départ : Brooks 16, Clerc 8, Salmon 11, Marinov 13, Ramseyer 13. Banc : Duwiquet 5, Pope 4, Norelia 2, Waldow 2

