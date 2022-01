Alençon. Le plastique plus respectueux de l'environnement se prépare à Alençon

120 chercheurs et industriels comme Faurecia, Valéo, Suez et 60 étudiants-ingénieurs en fin de formation viennent de participer durant deux jours au congrès international éco-plasturgie à l'Institut supérieur de plasturgie d'Alençon (Orne) en partenariat avec l'IMT de Douai et la Société française des ingénieurs en plastiques.

Plastique davantage respectueux de l'environnement

Chacun a vu les images de continents de plastique voguant au milieu des océans, une pollution liée à notre société de consommation. Le monde politique commence à réagir. Le législateur interdit les sacs, les gobelets, les couverts, les cotons-tiges en plastique. Mais les industriels n'ont pas attendu cette médiatisation pour travailler sur un meilleur respect de l'environnement. Gérard Liraut est expert matériaux pour le groupe automobile Renault. Il est également le président de la Société Française des Ingénieurs en Plastiques :

Le but de ce congrès était d'échanger les expériences et le savoir de chacun sur les plastiques recyclés ou bio-sourcés : créés non pas à partir de pétrole mais de végétaux produits localement. Les Européens et notamment les Français sont à la pointe dans ces domaines. Autre question : celle de la récupération des plastics usagés, pour ne plus qu'ils terminent leur vie au milieu des océans…