Caen. Les "Jeux olympiques" du sport scolaire 2022 en Normandie ?

La candidature a été déposée ce lundi 8 octobre 2018, dans le silence, auprès de la direction nationale du Sport scolaire. La Normandie est candidate pour accueillir l'édition 2022 des Gymnasiades school summer games. C'est la plus grande compétition internationale du sport scolaire, qui s'apparente à des Jeux olympiques, même si le terme est à employer entre guillemets, car il est propriété du Comité international olympique, et non de la Fédération internationale du sport scolaire, organisatrice de l'événement.

Résultat final en octobre 2019

Les Gymnasiades school summer games, c'est une semaine de compétition. Près de 4 000 athlètes venus de 80 pays, répartis dans une quinzaine de sports. Autour de la compétition, 500 accompagnateurs sportifs et près 2 000 bénévoles, sur 10 jours. Elle regroupe les meilleurs sportifs collégiens et lycéens de 13 à 18 ans.

Une compétition bisannuelle, dont l'édition 2018 s'est déroulée à Marrakech, au Maroc. L'édition 2020 aura lieu en Chine. Pour celle de 2022, le pays d'accueil sera désigné en octobre 2019. La France est candidate, et quatre régions, dont la Normandie, ont envoyé leur candidature pour accueillir l'événement. Les dossiers sont actuellement étudiés par l'Union nationale du sport scolaire et le ministère des sports. La Normandie sera fixée d'ici la fin du mois d'octobre 2018 si elle représentera la France à l'international, pour le vote de l'an prochain. La Russie et Dubaï sont les autres pays intéressés.

La liste des sports disputés aux Gymnasiades school summer games. - Capture écran

Pour Arnaud Bidel, directeur régional de l'UNSS pour l'Académie de Caen (Calvados), la Normandie "a des atouts à faire valoir, en termes d'infrastructure notamment. Nous voulons déjà servir de base arrière pour les sportifs pour les Jeux olympiques de 2024 à Paris, accueillir les délégations pour les entraînements. Nous nous servirons de cela pour la candidature aux Gymnasiades de 2022".

L'organisation d'un tel événement coûterait 18 millions d'euros. Une somme qui serait investie sur le territoire normand. "La Normandie est une marque internationale avec le Débarquement. Nous voulons faire de cette région une terre de paix et de fraternité. Des valeurs que représente le sport", ajoute Arnaud Bidel.

Des épreuves dans les cinq départements normands

Si la Normandie venait à être choisie pour organiser cette compétition, le Kindarena à Rouen et le Stade Hélitas à Caen sont déjà évoqués pour accueillir des compétitions. Les épreuves auront lieu à Caen, Rouen ou encore au Havre (Seine-Maritime), mais pas seulement. "Il ne faut pas oublier la Manche, l'Eure ou encore l'Orne, exprime Arnaud Bidel. La compétition devra être implantée partout, même là où il y a moins d'installations sportives de haut niveau. Des territoires qui ont d'autres atouts à faire valoir, comme le patrimoine culturel."

La Normandie saura si elle représente la France dans quelques semaines. En cas de réponse positive, un gros travail de préparation et de lobbying auprès de la Fédération internationale du sport scolaire sera à effectuer, pour persuader l'organisation internationale de choisir la Normandie pour accueillir l'édition 2022 de cette compétition mondiale.