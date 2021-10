Caen. Récompense : Le département du Calvados honore ses champions

Le département du Calvados organisait ce vendredi 9 février 2018 sa traditionnelle cérémonie de remise des trophées aux sportifs ayant marquée l'année 2017 en marge du match de handball Caen-Nancy au Palais des Sports. Le président du Conseil Départemental Jean-Léonce Dupont a d'abord tenu un discours dans lequel il a souligné l'importance du sport dans le rayonnement du département et la transmission de valeurs à la jeunesse : "Nous avons la chance d'être un territoire avec de grands événements sportifs avec une vraie diversité comme l'Open de Caen, le BMX Indoor, la Normandie Channel Race, les Courants de la Liberté, qui participent à l'attractivité du Calvados (...) Le sport scolaire participe à l'épanouissement de la jeunesse, c'est pourquoi en organisant le cross du conseil général nous participons au développement de la citoyenneté."

Étaient récompensés 4 hommes, 4 femmes, 3 équipes, 3 collèges et 3 coups de coeur, qui se sont particulièrement distingués en cette année 2017.

Les sportifs récompensés

Hommes : Axel Sohaï (sambo) : 3e aux Championnats de France et 3e de la Coupe d'Europe

Dorian Zheng (tennis de table) : champion de France en simple et vice-champion d'Europe par équipes cadet

Raphaël Basly (tir à l'arc) : champion de France benjamin de tir Beursault et 3e du Championnat de France de tir fédéral

Tristan Hery (taekwondo) : champion de France cadets et sélectionné en équipe de France

Femmes : Adèle Blanchetière (natation) : vice championne de France au 100m brasse, championne universitaire du 100m brasse et double médaillée à l'Open d'Irlande

Alice Manoury (speed sail) : championne de France jeunes et seniors

Estelle Courtat (judo) : championne de France cadettes -57kg, qualifiée pour les championnats du monde et 3e au championnat d'Europe par équipes avec l'équipe de France

Julie Duval (rugby) : médaillée de bronze à la Coupe du Monde, 38 sélections avec le XV de France

Équipes : Caen Calvados Haltérophilie Musculation (haltérophilie) : vainqueur de la Coupe de France en équipes mixtes

Pont d'Ouilly Loisirs (kayak polo) : 2 médailles de bronze par équipes au Championnat d'Europe chez les -21 ans femmes et 5e chez les -21 ans hommes

Équipe d'équitation sport partagé du collège Letot de Bayeux (équitation) : 1er au niveau académique et 2e du championnat de France

Collèges : collège des Douits de Falaise : 7 podiums sur les 8 courses réservées aux collégiens puis victoire aux championnats départementaux et académiques, qualification aux championnats de France

collège Alain Chartier de Bayeux : meilleure participation au Cross Scolaire chez les grands établissements

collège Jean Vilar de Noues-de-Sienne : meilleure participation au Cross Scolaire chez les petits établissements

Les coups de coeur

Marion Joffle (natation en eaux libres) : record du monde en 24h avec 60km 05, meilleure performance que les hommes, vice-championne de France en eau vive l'année précédente

Théo Ballière (pétanque) : Champion du Monde de tir de précision junior et vice-champion du monde triplette, champion d'Europe l'année passée

Caen Basket Calvados (basket) : 2 titres de champions de France en NM1 et U18, 2 montées en Pro B et Nationale 3, 1 qualification en poule haute U15, 2 titres de champion de Normandie en U13 et Pré-National, 3 titres de champion de Basse-Normandie en U13, U17 et Pré-National et 2 qualifications Inter région en U15 et U17

