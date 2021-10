Le Pin-au-Haras. Haras du Pin : une "pépite complètement endormie" en Normandie

Une "petite complètement endormie". C'est en ces termes qu'Hervé Morin, le président de la Région, décrit le Haras national de Pin, sur la petite commune du Pin-au-Haras, à quelques kilomètres d'Argentan (Orne). Le site de 1 100 hectares, imaginé par Louis XIV, puis édifié sous Louis XV, enregistre chaque année en moyenne 40 000 entrées payantes, sur un total de 120 000 visiteurs. Une fréquentation en déclin.

Un projet de développement

"L'amertume de voir ce lieu s'éteindre progressivement" a poussé le Conseil départemental de l'Orne et la Région Normandie à présenter, vendredi 12 juillet 2019, un projet de développement, notamment touristique.

"Il nous faut structurer et développer l'offre.", explique l'élu. "Nous devons pouvoir garder nos touristes sur la journée.", poursuit Sébastien Leroux, directeur de développement. Des acteurs privés sont, selon les collectivités, prêts à s'engager pour proposer, sur place et aux alentours, une offre de restauration et d'hébergements, aujourd'hui inexistante.

Une offre de loisirs et culturelle plus importante est aussi à l'étude.

Par ailleurs, le Haras n'accueille que très peu de chevaux. Un paradoxe qui ne doit plus durer. "Le Haras national du Pin pourrait devenir un centre de remise en forme équin, ou un lieu de retraite pour des pur-sang ou des trotteurs.", estime Hervé Morin.

Le président de Région espère aussi pouvoir faire du site un centre de préparation pour les Jeux olympiques de 2024, à Paris.

Ce plan de développement est présenté alors même l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE), seule structure de l'État encore présente sur le site, a annoncé début 2019 son intention de s'en retirer. "Je propose à l'État qu'il transfère le Haras aux collectivités.", en a profité pour rappeler Christophe De Balorre, le président du Conseil départemental de l'Orne.

