Bernay. Bernay : le combat continue pour sauver la maternité

Le clin d'œil aux "perchés" de l'hôpital psychiatrique Pierre Janet au Havre (Seine-Maritime) saute aux yeux.

Mercredi 10 octobre 2018, une vingtaine d'agents et de responsables syndicaux de la maternité du centre hospitalier de Bernay (Eure) ont investi le toit de leur établissement en signe de protestation contre la fermeture annoncée de la maternité. Fermeture d'ailleurs reportée au mois de février 2019 à cause d'un "climat social tendu", explique Thomas Drouet, secrétaire départemental de la branche santé de Force ouvrière (FO) dans l'Eure. Le secrétaire général de la filière nationale, Denis Basset, était aussi présent pour afficher son soutien. "Cette lutte est emblématique, explique-t-il, évoquant le "problème du service public de santé de proximité". Car une fois la maternité de Bernay fermée, les futures mamans devront parcourir 35 km pour accoucher à Lisieux (Calvados) ou 55 km pour Évreux (Eure).

L'action du jour visait à montrer que la mobilisation ne faiblit et qu'il ne faut pas "compter sur l'épuisement du mouvement", ajoute Denis Basset.

D'autres actions syndicales doivent être menées dans les prochains jours avec une "redécoration" de la cour de l'hôpital avec des images chocs ou encore un prochain envahissement de l'administration.

Une kermesse dans l'enceinte de l'hôpital

En parallèle, les membres de l'association Liberté, égalité, proximité, anciennement collectif pour le maintien de l'hôpital et la maternité de Bernay, organisaient une grande kermesse de solidarité dans le parc de l'hôpital. Au programme, des jeux gratuit pour les enfants avec des lots qui ont été donnés par les commerçants de Bernay.

C'est aussi l'occasion d'envoyer des "cartes postales" au président Emmanuel Macron pour le sensibiliser à la cause. "On veut inonder le centre de tri de l'Elysée en envoyant le plus possible de courriers identiques pour faire part de nos revendications", explique Jérémy Van Hese, le vice-président de l'association.

Pour la directrice déléguée du centre hospitalier de Bernay, Nathalie Horn, "il n'y aucune raison de revenir sur le calendrier qui a été décidée ou sur l'arrêt de l'activité accouchement à Bernay, dont les raisons sont bien connues". Elle regrette par ailleurs que les grévistes ne reviennent pas à la table des négociations qu'ils ont "eux-même quitté en refusant de participer aux différentes instances de l'établissement".

Contactés par notre rédaction, l'ARS n'a pas encore donné suite à nos sollicitations.

