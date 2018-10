Caen : de gros dégâts à la Maison du vrac après les inondations

Que la stupeur fût grande dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 octobre 2018, quand Mathilde Pinson et Amélie Lecathe, les deux gérantes de La Maison du vrac, une épicerie de produits locaux et bio à Caen (Calvados), ont découvert leur commerce inondé.

Il est tombé cette nuit-là l'équivalent d'un mois de pluie en quelques heures dans la préfecture du Calvados. Le sous-sol de l'épicerie, où sont stockés les produits alimentaires vendus à l'étage du dessus, s'est retrouvé sous cinq centimètres d'eau.

Mathilde Pinson et Amélie Lecathe se sont retrouvées dans leur commerce les pieds dans l'eau le week-end dernier. - La Maison du vrac

"On a essayé de sauver le maximum de nos stocks, mais il était déjà trop tard", regrette Mathilde Pinson. Les pompiers sont passés dans la nuit. Mais face au nombre d'interventions qu'ils ont eu à gérer au même moment à cause de la météo, ils sont repartis. Et sont revenus pomper le sous-sol le lendemain.

Plus de 400 kilos de produits alimentaires perdus

La Maison du vrac est située dans une sorte de cuvette, dans le quartier des Quatrans, en plein centre-ville de Caen. Une zone facilement inondable. Le bâtiment en avait déjà connu dans le passé.

Une inondation qui a causé beaucoup de pertes. Au moins 400 kilos de produits alimentaires, trempés, ne peuvent plus être mis en vente. De la farine, des herbes, du sucre, du riz ou encore des pois-chiches. Les deux gérantes vont essayer "de ne pas perdre totalement ces stocks. Nous allons les proposer à des associations, expliquent-elles. Cela ferait encore plus mal au cœur de tout jeter".

Tous les stocks de produits alimentaires perdus sont entassés dans l'épicerie, en pleins travaux. - Simon Abraham

La Maison du vrac est fermée depuis lundi 8 octobre 2018. Et le restera pour une durée indéterminée. Encore une semaine, au minimum. "Nous avons dû annuler toutes nos commandes de la semaine", regrette Mathilde Pinson. Et avec la fermeture, bien évidemment, aucun client pour remplir la caisse de l'épicerie. "Nous avons l'espoir d'être totalement dédommagées par les assurances." Un expert est passé en début de semaine, pour évaluer le coût des dégâts causés par les eaux. Un coût toujours inconnu.

Ce mercredi, le sous-sol a été assaini et déshumidifié. Mais la liste des travaux est encore longue. "Ça va être l'occasion de ranger enfin la réserve", rigole Amélie Lecathe. Qui relativise en repensant à l'épisode du week-end : "Il n'y a pas eu de dégât humain, c'est le plus important."

Les deux propriétaires tentent malgré tout de garder le sourire, et espèrent rouvrir l'épicerie au plus vite. - Simon Abraham