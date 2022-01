Fécamp. Fécamp : un vendeur d'héroïne arrêté et écroué

Les belles prises reposent parfois sur le hasard, notamment quand il est question de drogues. Les policiers de Fécamp (Seine-Maritime) en ont fait l'expérience dernièrement. Le jeudi 4 octobre 2018, une équipe était en patrouille au niveau du boulevard Suzanne-Clément lorsqu'elle a repéré un homme qui se promenait avec ses chiens, dont un qui n'était pas tenu en laisse. En s'approchant, les policiers ont senti une forte odeur de cannabis et ont alors décidé de le contrôler.

50 grammes d'héroïne saisis

L'individu, un Fécampois de 32 ans, reconnaît être en train de fumer un joint. Mais une fouille permet de retrouver sur lui quatre joints et une dose de résine de cannabis, ainsi que 12 doses d'héroïne. Une perquisition à son domicile a permis de retrouver d'autres échantillons de stupéfiants et du matériel pouvant servir au conditionnement, comme une balance et des petits pochons.

Au total, 50 grammes d'héroïne et 25 grammes de cannabis ont été saisis. Entendu par les policiers, l'homme admet consommer régulièrement du cannabis et revendre de l'héroïne depuis l'été à une dizaine de clients. Le samedi 6 octobre 2018, il a été présenté devant le parquet du Havre, qui l'a condamné à 12 mois de prison dont six avec sursis.