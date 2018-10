ORELSAN de retour en Normandie, entretien exclusif avec Tendance Ouest

Orelsan est normand, il le dit, il chante la région et tient à dire qu'il revient de plus en plus souvent dans la région. Avoir quelques instants avec l'un des leaders du rap français c'est aussi l'occasion d'évoquer ses concerts américains, ses collaborations, sa tournée d'automne et peut-être une présence sur quelques festivals français au printemps et à l'été prochain.

Mais surtout Orelsan est fier de présenter son nouveau clip "Paradis", huit mois de travail autour de ce clip événement, inspiré du manga avec l'un des maîtres du genre.

